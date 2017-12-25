В Техасе полицейские случайно застрелили ребенка

Полицейские преследовали женщину и открыли огонь, попав в стену трейлера, где находился мальчик

В Техасе в результате огнестрельного ранения погиб шестилетний мальчик, сообщает The Telegraph.

Пуля попала в ребенка случайно: полицейские преследовали женщину и открыли огонь, попав в стену трейлера, где и находился ребенок. Пуля попала мальчику в живот.

В местной полиции сообщили, что подозреваемая, которую преследовали полицейские, достала пистолет и целилась в копов; однако позже выяснилось, что женщина не была вооружена.

Ранее сегодня сообщалось, что во Флориде в результате крушения легкомоторного самолета погибли пятеро человек.

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