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В Техасе полицейские случайно застрелили ребенка

25.12.2017 06:57
Полицейские преследовали женщину и открыли огонь, попав в стену трейлера, где находился мальчик
В Техасе полицейские случайно застрелили ребенка
Фото: скриншот видео

В Техасе в результате огнестрельного ранения погиб шестилетний мальчик, сообщает The Telegraph.

Пуля попала в ребенка случайно: полицейские преследовали женщину и открыли огонь, попав в стену трейлера, где и находился ребенок. Пуля попала мальчику в живот.

В местной полиции сообщили, что подозреваемая, которую преследовали полицейские, достала пистолет и целилась в копов; однако позже выяснилось, что женщина не была вооружена.

Ранее сегодня сообщалось, что во Флориде в результате крушения легкомоторного самолета погибли пятеро человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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