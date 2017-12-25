Тунис приостановил рейсы Emirates Airlines

Самолетам Emirates Airlines запрещено заходить на посадку в аэропортах Туниса

Министерство транспорта Туниса объявило вчера, 24 декабря, о запрете на посадку в аэропортах страны для рейсов авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airlines. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Решение тунисского Минтранса связано с запретом ОАЭ на прилет или транзит через свою территорию для гражданок Туниса. О существовании этого запрета в правительстве Туниса сообщили 22 декабря", - говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, запрет на посадку будет действовать до тех пор, пока в Emirates "не смогут найти надлежащее решение, чтобы осуществлять перелеты в соответствии с международными законами и соглашениями".

В авиакомпании отметили в Twitter, что они, в соответствии с решением Минтранса, приостановят перелеты из Дубая в Тунис начиная с 25 декабря.

Ранее многие гражданки Туниса заявили о том, что их бронь на перелет в одну из стран Персидского залива с авиакомпанией Emirates была отменена.

Некоторые из них были вынуждены пройти дополнительную проверку. В компании заявили, что отмена брони была необходима из-за "информации службы безопасности".

13 марта немецкая авиакомпания Condor Airlines начала бронировать авиабилеты из ряда американских городов в Киев.

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