Штаб-квартиру социал-демократов в Берлине протаранил автомобиль
В ночь с 24 на 25 декабря 58-летний мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии в Берлине. Об этом сообщает Bild.
Как выяснилось, мужчина въехал в фойе здания около полуночи и врезался в бетонную колонну.
В результате ДТП машина загорелась.
Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Позже он сказал полицейским, что хотел таким образом покончить с собой.
В его автомобиле были найдены три канистры с бензином. Полиция рассматривает также версию умышленного поджога.
"Непонятно, почему мужчина выбрал именно главный офис СДПГ, которая в начале следующего года должна начать коалиционные переговоры с блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.
9 декабря на севере Италии в городке Сондрио в области Ломбардия автомобиль въехал в толпу людей, находившихся на рождественской ярмарке.
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