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Штаб-квартиру социал-демократов в Берлине протаранил автомобиль

25.12.2017 11:53
Мужчина въехал в фойе здания около полуночи и врезался в бетонную колонну
Штаб-квартиру социал-демократов в Берлине протаранил автомобиль
Фото: Berliner Zeitung

В ночь с 24 на 25 декабря 58-летний мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии в Берлине. Об этом сообщает Bild.

Как выяснилось, мужчина въехал в фойе здания около полуночи и врезался в бетонную колонну.

В результате ДТП машина загорелась. 

Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Позже он сказал полицейским, что хотел таким образом покончить с собой.

В его автомобиле были найдены три канистры с бензином. Полиция рассматривает также версию умышленного поджога.

"Непонятно, почему мужчина выбрал именно главный офис СДПГ, которая в начале следующего года должна начать коалиционные переговоры с блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

9 декабря на севере Италии в городке Сондрио в области Ломбардия автомобиль въехал в толпу людей, находившихся на рождественской ярмарке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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