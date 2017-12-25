Штаб-квартиру социал-демократов в Берлине протаранил автомобиль

Мужчина въехал в фойе здания около полуночи и врезался в бетонную колонну

В ночь с 24 на 25 декабря 58-летний мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии в Берлине. Об этом сообщает Bild.

Как выяснилось, мужчина въехал в фойе здания около полуночи и врезался в бетонную колонну.

В результате ДТП машина загорелась.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Позже он сказал полицейским, что хотел таким образом покончить с собой.

В его автомобиле были найдены три канистры с бензином. Полиция рассматривает также версию умышленного поджога.

"Непонятно, почему мужчина выбрал именно главный офис СДПГ, которая в начале следующего года должна начать коалиционные переговоры с блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

9 декабря на севере Италии в городке Сондрио в области Ломбардия автомобиль въехал в толпу людей, находившихся на рождественской ярмарке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.