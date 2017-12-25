Крушение Ту-154 под Сочи: в РФ исключили версию взрыва

Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек

В России исключили версию взрыва, как возможную причину крушения самолета Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года. Об этом говорится в сообщении следственного комитета РФ.

"Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна", - отметили в СК РФ.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.

В пресс-службе СК уточнили, что к настоящему времени проводится работа с более 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО Международный аэропорт Сочи, отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением.

Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.

На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

Следствие рассматривало несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считалась маловероятной.

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