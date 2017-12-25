Около 60% опрошенных россиян сожалеют о распаде СССР - Левада

Согласно результатам опроса Левада-центра, число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума с 2009 года

Доля россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года и составляет 58%. Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра.



Согласно опросу, не жалеют за распадом СССР четверть респондентов, 16% не смогли ответить на вопрос, передает радио Свобода.

Среди тех, кто сожалеет о распаде СССР, 54% расстроены тем, что "разрушена единая экономическая система", треть - тем, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", столько же тем, что "возросло взаимное недоверие, жестокость". 25% опрошенных сожалеют о том, что "утрачено чувство, что ты повсюду как дома".



По мнению половины россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать, свидетельствует опрос. В том, что он был неизбежен, уверены 29% респондентов.



Согласно прошлогоднему опросу Левада-центра, более половины россиян сожалели о распаде СССР. Однако лишь 12% респондентов выступили за восстановление Советского Союза в прежнем виде.