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ДТП в Москве: водитель заявил о неисправных тормозах

25.12.2017 17:01
Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве, предложил свою версию случившегося
ДТП в Москве: водитель заявил о неисправных тормозах
Фото: facebook.com/yuri.kibirov

Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве около станции метро "Славянский бульвар", заявил следователям об отказе тормозной системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет страны-агрессора.

По его словам, машина внезапно сама начала двигаться. Он пытался остановиться, но тормоза не сработали.

Ранее сегодня рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро на западе Москвы. По предварительным данным, погибли пять человек, 15 получили травмы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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