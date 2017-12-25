ДТП в Москве: водитель заявил о неисправных тормозах
25.12.2017 17:01
Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве, предложил свою версию случившегося
Фото: facebook.com/yuri.kibirov
Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве около станции метро "Славянский бульвар", заявил следователям об отказе тормозной системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет страны-агрессора.
По его словам, машина внезапно сама начала двигаться. Он пытался остановиться, но тормоза не сработали.
Ранее сегодня рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро на западе Москвы. По предварительным данным, погибли пять человек, 15 получили травмы.
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