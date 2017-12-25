ЦИК РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты
25.12.2017 17:28
Российский ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Алексея Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость
Алексей Навальный (фото - ЕРА)
Российский оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии России, сообщает Meduza.
ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость. Сам Навальный, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.
24 декабря в 20 городах России состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Навального кандидатом в президенты России. После этого документы, необходимые для регистрации Навального, были доставлены инициативной группой в ЦИК.
Навальный уже заявлял, что в случае отказа в регистрации призовет своих сторонников к бойкоту выборов.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них намерены принять участие руководитель России Владимир Путин, кандидат от КПРФ - директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак.
17 октября глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Навальному по закону запрещено участвовать в президентских выборах. "Есть закон, есть конституция. По закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления - тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", - сказала она.
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