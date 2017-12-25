Канада объявила персонами нон-грата дипломатов Венесуэлы

Оттава решила выдворить посла и поверенного в делах Венесуэлы в ответ на аналогичные действия Каракаса днем ранее

Канада объявила персонами нон-грата посла и поверенного в делах Венесуэлы, сообщила министр иностранных дел Христя Фриланд, передает Укринформ.

"Послу Венесуэлы в Канаде, который и так был отозван в знак протеста против введения Канадой санкций против вовлеченных в коррупцию и серьезные нарушения прав человек венесуэльских чиновников, больше не рады в Канаде", - заявила она.

Решение властей Оттавы стало ответом на выдворение из Венесуэлы дипломатов Канады и Бразилии.

"Этот шаг - очень характерный для режима Мадуро, который последовательно подрывает все попытки восстановить демократию и помочь народу Венесуэлы", - сказала Фриланд.

24 декабря власти Венесуэлы выдворили посла Бразилии Руй Перейру и канадского поверенного в делах Крейба Ковалика.

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