Канада объявила персонами нон-грата дипломатов Венесуэлы
Канада объявила персонами нон-грата посла и поверенного в делах Венесуэлы, сообщила министр иностранных дел Христя Фриланд, передает Укринформ.
"Послу Венесуэлы в Канаде, который и так был отозван в знак протеста против введения Канадой санкций против вовлеченных в коррупцию и серьезные нарушения прав человек венесуэльских чиновников, больше не рады в Канаде", - заявила она.
Решение властей Оттавы стало ответом на выдворение из Венесуэлы дипломатов Канады и Бразилии.
"Этот шаг - очень характерный для режима Мадуро, который последовательно подрывает все попытки восстановить демократию и помочь народу Венесуэлы", - сказала Фриланд.
24 декабря власти Венесуэлы выдворили посла Бразилии Руй Перейру и канадского поверенного в делах Крейба Ковалика.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
24.12.17
18:25
-
24.12.17
17:46
-
24.12.17
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10
Новости партнеров
- 64597
- 47464
- 41105
- 31868
- 29332