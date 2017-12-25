В Японии 525 человек стали жертвами "плотоядных бактерий"

Инфекция распространяется по организму за считанные часы и может привести к смерти

В Японии в этом году более 500 местных жителей заразились загадочной и потенциально смертельной инфекцией, разносчиком которой является стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия". Об этом сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний Японии, передает The Asahi Shimbun.



В сообщении сказано, что, по состоянию на 10 декабря, зафиксировано 525 человек с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром (STSS). Из них 66 больных - в Токио.



Из симптомов заболевания выделяют опухоль, боли в руках и ногах, жар и недомогание. Инфекция распространяется по организму за считанные часы и может привести к смерти. Отмечается, что в группе риска люди от 30.



Медики сообщили, что в их практике STSS не редкость, но возбудитель болезни, не известную до недавнего времени бактерию, открыли только в этому году. На сегодняшний день медики для лечения STSS используют антибиотики на основе пенициллина, который эффективен только на ранней стадии.

В 2016 году в США неизвестная инфекция стала причиной смерти 18 человек.



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