В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира
В аэропорт Стамбула вернули самолет авиакомпании Turkish Airlines, который находился уже в небе над Каиром, из-за панической атаки пассажира. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
В сообщении сказано, что инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, во время рейса из Стамбула в Танзанию.
У 54-летнего гражданина Словении Антона Честника случилась паническая атака и он нападал на других пассажиров и разбил экран самолета. Экипаж не смог его усмирить, а потому было принято решение вернуться в Стамбул.
Отмечается, что после приземления паникера задержала полиция и он был депортирован вместе с женой в немецкий город Мюнхен.
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