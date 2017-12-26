В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира

Во время приступа гражданин Словении нападал на других пассажиров и разбил экран самолета

В аэропорт Стамбула вернули самолет авиакомпании Turkish Airlines, который находился уже в небе над Каиром, из-за панической атаки пассажира. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.



В сообщении сказано, что инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, во время рейса из Стамбула в Танзанию.



У 54-летнего гражданина Словении Антона Честника случилась паническая атака и он нападал на других пассажиров и разбил экран самолета. Экипаж не смог его усмирить, а потому было принято решение вернуться в Стамбул.



Отмечается, что после приземления паникера задержала полиция и он был депортирован вместе с женой в немецкий город Мюнхен.



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