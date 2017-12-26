Лондон обеспокоен: очередной фрегат вышел сопровождать корабль РФ

Глава Минобороны Британии заявил, что не будет "колебаться", если вопрос зайдет о защите территориальных вод Королевства и любых форм агрессии России

Британский фрегат HMS St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот опасно приблизился к территориальным водам королевства на Рождество, 25 декабря. В Минобороны Великобритании обеспокоены участившимися подобными случаями с участием РФ. Об этом сообщает Би-би-си.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в Северном море. Фрегат HMS St Albans выдвинулся на отслеживание перемещения российского корабля еще 23 декабря и сопровождал на протяжении всего времени, пока тот пересекал Северное море, омывающее берега северной Европы.

"Я не буду колебаться в защите наших вод или терпеть любую форму агрессии", - сказал министр обороны Гэвин Уильямсон в своем выступлении после инцидента.



"Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", - добавил он.



В оборонном ведомстве Британии также сообщили, что в канун Рождества другой фрегат, HMS Tyne, был отправлен для сопровождения российского корабля-разведчика, который пересекал Северное море и Ла-Манш. Помимо этого, несколько раз британские военные посылали вертолет для слежения за двумя другими кораблями ВМС РФ.



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