Военные США и Китая будут держать связь по ситуации с КНДР - СМИ

Прямая горячая линия свяжет штабы армии КНР и американского контингента в Южной Корее, сообщают источники в Вашингтоне

США и Китай создадут прямую горячую линию для обмена информацией о ситуации вокруг КНДР. Соответствующая договоренность были достигнута во время переговоров лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине 9 ноября 2017 года, сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов.

Горячая линия свяжет штаб-квартиру армии США в Южной Корее, расположенную в Сеуле, и штаб Северной зоны военного командования КНР в китайском Шэньяне.

Отмечается, что прямая связь между американскими и китайскими военными станет дополнением к периодическим встречам представителей армий и спецслужб двух стран.

Кроме того, военные и разведслужбы США и Китая будут обмениваться данными о разработке Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет, а также информацией о последствиях санкций для северокорейской экономики.

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По словам источников, обмен данными между Вашингтоном и Пекином также будет затрагивать вопрос сохранения ядерного арсенала КНДР и проблему потенциальных беженцев из этой страны в том случае, если война с Северной Кореей все же произойдет или режим Ким Чен Ына падет.

22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи.

Официальный Пхеньян заявил, что новые санкции "равносильны акту войны и полной экономической блокаде".

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