Китай перевыполняет нефтесанкции против Северной Кореи - Reuters

В прошлом месяце КНДР не получила от КНР ни галлона нефтепродуктов - бензина, ДТ, мазута и топлива для реактивных двигателей

В ноябре Китай полностью перестал экспортировать в Северную Корею нефтепродукты, чем "перевыполнил" международные санкции против КНДР. Об этом шаге Пекина против тоталитарного режима в Пхеньяне и его желания развивать ракетно-ядерную программу пишет Reuters.

Как сообщило агентство со ссылкой на документы с таможенной статистикой, КНР ввели собственные санкции по нефтепродуктам еще до того, как аналогичные меры (ограничение поставок в Северную Корею на 90%) одобрили в Совбезе ООН.

Китай, основной источник топлива для северокорейцев, с ноября не поставлял им бензин, дизтопливо, мазут и топливо для реактивных двигателей. Полное прекращение поставок китайских нефтепродуктов для КНДР - необычное явление, пишет Reuters. В марте 2003 года Пекин всего на трое суток поставил на паузу экспорт в эту страну за ее баллистический тест.

Кроме того, отмечает агентство, КНР также ограничила в ноябре поставки в Северную Корею кукурузы (всего 100 тонн) и риса (672 тонны).

В конце октября сообщалось, что импорт железной руды и свинцового концентрата из Северной Кореи в Китай упал до низшего уровня за последние шесть лет

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3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную).

Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Первоначальный вариант проекта резолюции ООН предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти для КНДР и замораживание активов северокорейского диктатора Ким Чен Ына за границей.

28 ноября 2017 года КНДР испытала баллистическую ракету Hwasong-15, которая упала в японских территориальных водах. Хвасон-15 - продолжение ракетной программы КНДР по сравнению с Хвасон-14, которую испытали в июле.

22 декабря в Совбезе ООН единогласно приняли резолюцию о введении новых санкций.

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