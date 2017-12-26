Додон знает, как улучшить отношения с Россией: Есть два сценария

Пророссийский президент Молдовы собрался проехаться в Москву после Нового года

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон заявил, что существуют два сценария нормализации отношений с РФ. Об этом он сказал в интервью российским Известиям.

"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, - сразу после новогодних праздников. Второй - после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Мы попытаемся и сделаем все возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года", - отметил Додон.

Он выразил надежду, что во время визита в Москву он сможет переговорить с руководством Кремля.

"И уже после Нового года мы предпримем конкретные шаги", - уточнил Додон.

14 ноября Додон заявлял, что заявил, что армия стране не нужна.

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