Додон знает, как улучшить отношения с Россией: Есть два сценария
Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон заявил, что существуют два сценария нормализации отношений с РФ. Об этом он сказал в интервью российским Известиям.
"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, - сразу после новогодних праздников. Второй - после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Мы попытаемся и сделаем все возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года", - отметил Додон.
Он выразил надежду, что во время визита в Москву он сможет переговорить с руководством Кремля.
"И уже после Нового года мы предпримем конкретные шаги", - уточнил Додон.
14 ноября Додон заявлял, что заявил, что армия стране не нужна.
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