В Египте с утра массово повесили синайских джихадистов

По данным СМИ, сегодня произошла крупнейшая за последние три года официальная казнь террористов, которых признали виновными в убийстве военнослужащих

Власти Египта казнили 15 джихадистов, которых суд признал виновными в убийстве военнослужащих на северной территории Синайского полуострова. Об этом со ссылкой на Минобороны страны пишет агентство Reuters.

Это крупнейшая массовая казнь за один день в период президентства Абделя Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в 2014 году.

Повешение преступников произошло сегодня утром, 26 декабря, в двух тюрьмах на севере Египта.

Минобороны страны утверждает, что большинство казненных были родом из Синайского региона и обвинялись в "присоединении к боевым группировкам и участии в проведении, планировании и оказании помощи в убийстве ряда военнослужащих армии и полиции".

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24 ноября 2017 года джихадисты подорвали в мечети в Бир-эль-Абеде на Северном Синае бомбы и расстреляли прихожан. Погибли 311 человек, более 120 были ранены. Это был самый смертоносный теракт в истории Египта.

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