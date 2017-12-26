В Македонии готовы отказаться от претензий на Александра Великого
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что его страна готова отказаться от претензии на звание "единственной наследницы Александра Македонского". Такой шаг может помочь балканскому государству разрешить 26-летний спор с соседней Грецией по поводу его названия, сообщает Associated Press.
"Я отказываюсь от (требования) Македонии быть единственной наследницей Александра. История принадлежит не только нам, но и Греции и многим другим странам", - заявил Заев в интервью македонскому телеканалу Телма.
В то же время премьер не сообщил, будут ли власти переименовывать названные в честь античного полководца главную автомагистраль страны и аэропорт в Скопье, а также демонтировать 28-метровую статую Александра в центре македонской столицы.
С момента провозглашения Македонией независимости в 1991 году Греция протестует против права соседней страны носить такое название, так как, по мнению греков, в нем скрыты территориальные претензии Скопье на одноименную историческую область на севере Греции.
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Официальное название Македонии в ООН - Бывшая югославская республика Македония. Под этим наименованием страна даже попыталась подать заявку на членство в НАТО, однако в 2008 году Греция заблокировала приглашение Македонии в ряды Альянса.
В июне 2017 года премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе названия страны при вступлении в НАТО.
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