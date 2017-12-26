В Перу из-за амнистии экс-президента Фухимори начались протесты

В Перу президент амнистировал осужденного за коррупцию экс-президента Фухимори, чтобы усидеть в кресле и повлек этим решением массовые протесты





В видеозаписи, на которой амнистированный по состоянию здоровья Фухимори находится в больничной койке, он попросил прощения у всех, кого "подвел". "Я понимаю, что я подвел других, тех, у кого я прошу прощения от всего сердца", - заявил он.





Фухимори, руководивший страной в 1990-2000 году, вынужден был бежать из нее осенью 2000 года после начала восстания против его власти. Несколько лет он скрывался в Японии, а затем был выдан Перу. В 2007 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление властью. Спустя два года его также осудили на 25 лет тюрьмы за разрешения "эскадронам смерти" совершать убийства.





Альберто Фухимори (фото - ЕРА)





Фухимори был помилован нынешним президентом Перу Педро Паоло Кучински 25 декабря. Согласно официальному сообщению, врачи признали, что Фухимори страдает неизлечимым заболеванием. "Я убежден, что те из нас, кто считает себя демократами, не могут позволить Альберто Фухимори умереть в тюрьме. Справедливость - это не месть. Мое решение особенно сложное и тяжелое, но это мое решение", - заявил Кучински.





В то же время противники Фухимори протестуют на улицах, и считают, что амнистия стала результатом сделки президента Кучински с партией дочери Фухимори - Кейко Фухимори.





21 декабря в Конгрессе Перу состоялось голосование по импичменту Кучински, которого обвиняют в коррупции во время пребывания на должности министра финансов и премьера и причастности к делу Odebrecht - бразильской компании, платившей взятки десяткам латиноамериканских политиков за выгодные контракты. Двум компаниям, связанным с Кучински, Odebrecht с 2004 по 2012 год выплатил 4,8 млн долларов, в том числе 782 тыс. долларов в 2004-2006 годах, когда Кучински был министром финансов Перу. Для импичмента парламент должен был отдать 87 из 130 голосов, но поддержали процедуру лишь 79 депутатов.





Педро Паоло Кучински (фото - ЕРА)





Инициатором импичмента была партия Кейко Фухимори Народная сила, контролирующая 71 из 130 мандатов. Но в последний момент некоторые ее представители, включая брата Кейко - Кенджи, проголосовала против импичмента. Одна из лидеров оппозиции Вероника Мендоса обвинила Кучински в сделке с кланом Фухимори и назвала ее предательством.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.











