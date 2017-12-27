Бразилия объявила персоной нон-грата дипломата Венесуэлы

Бразилия вслед за Канадой ответила на действия властей Венесуэлы

Бразилия объявила персоной нон-грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо, сообщили в бразильском МИД, передает Deutsche Welle.

Венесуэльский дипломат должен будет покинуть территорию Бразилии в течение определенного периода, временные рамки которого назовут позже.

Этот шаг стал ответом на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы, ранее постановившей выслать посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру. "Речь идет о решении, принятом, исходя из принципа взаимности", - подчеркнули в МИД Бразилии.

25 декабря аналогичное решение в ответ на действия властей Венесуэлы приняла Канада, выслав посла и поверенного этого государства.

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