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В Румынии предлагают не считать криминалом взятки до 200 тыс евро

27.12.2017 12:51
В правящей партии Румынии предложили декриминализировать злоупотребление служебным положением
В Румынии предлагают не считать криминалом взятки до 200 тыс евро
Фото: EPA

Депутаты от правящей социал-демократической партии (PSD) Румынии внесли изменения в законодательство о борьбе с коррупцией, чем могут усилить обеспокоенность по поводу верховенства закона в стране.  Об этом сообщает издание Euobserver.

Группа депутатов, в частности, предложила декриминализовать случаи злоупотребления служебным положением, когда был нанесен ущерб на менее 200 тыс евро, а также уменьшить срок наказания.

Они также предложили декриминализировать злоупотребление служебным положением и злоупотребление властью для получения сексуальных услуг.

Законопроект предусматривает шестимесячный срок действия отчетов об коррупционных делах власти, а также возможность для некоторых осужденных отбывать заключение дома.

Это предложение имеет сходство со специальным указом, принятым правительством в январе, который был направлен на декриминализацию дел о коррупции в размере до 40 тыс евро. Указ отменили из-за протестов, которые длились несколько недель.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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