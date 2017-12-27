Принц Гарри взял интервью у Барака Обамы

Экс-президент США Барак Обама сказал, что покидал Белый дом со смешанными чувствами

Бывший президент США Барак Обама дал свое первое интервью Би-би-си после ухода из Белого дома, в котором он предостерег от безответственного использования социальных сетей. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Интервью у бывшего президента США взял для принц Гарри - в качестве приглашенного ведущего.

Обама заявил, что люди, находящиеся во власти, должны быть особо осмотрительными, публикуя сообщения в соцсетях.

По его мнению, социальные сети искажают общественный дискурс.

Обама предупредил, что подобные действия в соцсетях искажают понимание людьми сложных общественно-политических процессов и способствуют распространению дезинформации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп активно использует Twitter, но в ходе интервью Обама не упомянул своего преемника по имени.

Отвечая на вопрос о том, какие чувства вызвала в нем передача власти Дональду Трампу, Барак Обама сказал, что в первую очередь он думал о своей супруге Мишель и о том, что президентство не изменило теплые и близкие отношения в семье.

По словам Обамы, он испытывал чувство удовлетворения своей работой, смешанное с озабоченностью, учитывая все то, что сделано не было.

"Озабоченность по поводу того, как страна движется вперед. Но, вы знаете, в целом было чувство безмятежности", - добавил он.

После записи программы принц Гарри и сам дал интервью программе Today.

"Мне нечасто доводилось брать интервью, но это было довольно интересно. Особенно интервьюировать президента Обаму, хотя он сам хотел проинтервьюировать меня", - добавил принц.

"Я очень многому научился. К тому же все эти темы чрезвычайно важны. Мы должны думать об этом и обсуждать их", - сказал принц Гарри о своей работе над программой Би-би-си.

22 июня внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом.

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