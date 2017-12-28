47% немцев хотят отставки Меркель - опрос

По мнению почти половины немцев, нынешний канцлер должна уйти в отставку до очередных выборов, запланированных на 2021 год

47% немцв хотели бы, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель ушла в отставку до окончания срока своего пребывания на посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства dpa.

Отмечается, что на рейтинге Меркель могла сказаться ее не совсем успешная борьба за создание коалиции после недавних выборов Германии. По мнению почти половины немцев, нынешний канцлер должна уйти в отставку до очередных выборов, запланированных на 2021 год.

Всего опрошены были 2036 человек. Из них только 36% высказались в поддержку Меркель на посту канцлера и не хотели бы, чтобы она ушла в отставку.

Согласно предыдущему опросу YouGov, который был проведен сразу после выборов в Бундестаг, отставки Меркель хотели 36% опрошенных.

25 декабря сообщалось, что президент Эмманюэль Макрон занял 34 место в рейтинге популярных людей Франции по версии издания Le Figaro.

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