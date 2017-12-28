Личность 2017 года: во Франции назвали двух

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Папа Римский Франциск набрали по 33% голосов согласно опросу компании Ifop

Личностью 2017 года года во Франции назвали президента Эмманюэля Макрона и Папу Римского Франциска. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на опрос компании Ifop.

"Эмманюэль Макрон и Папа Франциск набрали по 33% голосов опрошенных, на третьем месте с большим отрывом - Ангела Меркель (канцлер Германии, - ред.) с результатом 11%", - говорится в сообщении.

На четвертом месте оказался президент США Дональд Трамп, на пятом - премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

23% опрошенных событием 2018 года французы считают выборы президента в своей стране, 15% - войну против ИГ в Ираке и Сирии.

В ежегодном рейтинге 50 самых популярных французов по версии издания Le Figaro в этом году политики значительно уступают певцам, актерам и спортсменам. Макрон занял 34 место.

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