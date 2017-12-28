Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года
28.12.2017 16:16
Минкомсвязи РФ планирует скорректировать нормативно-правовую базу
Фото: pixabay.com
Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года. Об этом заявил заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, сообщают РИА Новости.
"Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется", - сказал Никифоров.
По его словам, целый ряд операторов уже заявили, что значительная часть абонентов использует тарифные планы, "где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое"."Мы считаем, что не требуется принятие каких-то законов, которые запрещали бы отдельные понятия, как роуминг и другие виды услуг", - отметил глава Минкомсвязи.
Ранее сообщалось, что на территории Европейского союза (ЕС) с 15 июня будет отменена плата за роуминг.
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