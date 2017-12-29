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В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций

29.12.2017 01:23
В турецком МВД озвучили статистику по борьбе с терроризмом
В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В МВД Турции озвучили статистику по борьбе с терроризмом в стране, согласно которой, с начала 2017 года проведено 50682 антитеррористических операций и уничтожено 1190 террористов. Об этом сообщает агентство Анадолу

Отмечается, что за указанный период в антитеррористических операциях помимо сотрудников полиции, приняли участие военнослужащие и спецназ жандармерии. Также сказано, что по селам силы безопасности провели 4289 рейдов.

По данным силовиков, в текущем году было нейтрализовано 2195 террористов, из числа которых 541 был захвачен, 464 боевика сложили оружие. Уничтожено было 1190 террористов.

Также сказано, что  в Турции было предотвращено 680 терактов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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