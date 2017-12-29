В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций

В турецком МВД озвучили статистику по борьбе с терроризмом

В МВД Турции озвучили статистику по борьбе с терроризмом в стране, согласно которой, с начала 2017 года проведено 50682 антитеррористических операций и уничтожено 1190 террористов. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Отмечается, что за указанный период в антитеррористических операциях помимо сотрудников полиции, приняли участие военнослужащие и спецназ жандармерии. Также сказано, что по селам силы безопасности провели 4289 рейдов.



По данным силовиков, в текущем году было нейтрализовано 2195 террористов, из числа которых 541 был захвачен, 464 боевика сложили оружие. Уничтожено было 1190 террористов.



Также сказано, что в Турции было предотвращено 680 терактов.



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