В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций
В МВД Турции озвучили статистику по борьбе с терроризмом в стране, согласно которой, с начала 2017 года проведено 50682 антитеррористических операций и уничтожено 1190 террористов. Об этом сообщает агентство Анадолу.
Отмечается, что за указанный период в антитеррористических операциях помимо сотрудников полиции, приняли участие военнослужащие и спецназ жандармерии. Также сказано, что по селам силы безопасности провели 4289 рейдов.
По данным силовиков, в текущем году было нейтрализовано 2195 террористов, из числа которых 541 был захвачен, 464 боевика сложили оружие. Уничтожено было 1190 террористов.
Также сказано, что в Турции было предотвращено 680 терактов.
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