Во Франции задержали подозреваемых в подготовке теракта

Исламисты планировали устроить нападение на людей во время новогодних и рождественских празднований

Правоохранительные органы Франции задержали на прошлой неделе мужчину и женщину, которые подозреваются в планировании терактов в дни новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает газета Le Figaro.



В сообщении сказано, что мужчина был задержан в пригороде Парижа, а женщина - в пригороде Лиона. AFP отмечает, что арестованному мужчине 21 год, а женщине - 19.



Отмечается, что они "активно присутствовали в социальных сетях" и имели тесные контакты с боевиками террористической группировки Исламское государство, которые действуют в Ираке и Сирии.



По данным правоохранителей, они осматривали места, пригодные для нападений на людей. Также сказано, что они намеревались атаковать полицейских и французских военных в дни перед Рождеством.



Им предъявлены обвинения в создании преступных группировок, которые преследуют террористические цели.



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