Убийство посла России в Турции: арестован организатор выставки

Расследование проводилось совместно с РФ

Турецкий суд арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора выставки, во время полицейский Мевлют Мерт Алтынташ застрелил посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

В сообщении сказано, что обвинение выдвинуто по статье за "подготовку и участие в убийстве" российского посла.



Отмечается, что, в рамках совместно с Россией расследования, следователи получили информацию с телефона Алтынташа.



По подозрениям в причастности к убийству посла РФ уже арестованы пять человек, включая трех полицейских.



Напавший был ликвидирован спецназом. Позднее киллера опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего экс-спецназовца полиции Анкары.