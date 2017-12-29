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Убийство посла России в Турции: арестован организатор выставки

29.12.2017 03:58
Расследование проводилось совместно с РФ
Убийство посла России в Турции: арестован организатор выставки
Фото: EPA

Турецкий суд арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора выставки, во время полицейский Мевлют Мерт Алтынташ застрелил посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

В сообщении сказано, что обвинение выдвинуто по статье за "подготовку и участие в убийстве" российского посла.

Отмечается, что, в рамках совместно с Россией расследования, следователи получили информацию с телефона Алтынташа.

По подозрениям в причастности к убийству посла РФ уже арестованы пять человек, включая трех полицейских.

Напавший был ликвидирован спецназом. Позднее киллера опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего экс-спецназовца полиции Анкары.

19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов: нападение произошло во время приветственной речи дипломата на фотовыставке. Одетый в строгий костюм мужчина убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.

7 января 2017 года сообщалось, что в Турции по делу об убийстве посла РФ были арестованы пять человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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