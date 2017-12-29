В Египте боевики расстреляли людей у христианской церкви: видео

Одного из боевиков ликвидировали полицейские, второму, по предварительным данным, удалось скрыться на мотоцикле

Не менее девяти человек были убиты в Хелуане, южном пригороде египетского Каира, в результате нападения двух вооруженных огнестрельным оружием боевиков. Об этом сообщает катарское агентство Al Jazeera.

Террористы открыли огонь возле христианской церкви Святой Мины общины коптов.

Одного из боевиков застрелили полицейские, второму, по предварительным данным, удалось скрыться на мотоцикле.

Вследствие атаки ранения получили пятеро охранников, двое из них в тяжелом состоянии. Погиб полицейский.

Фото: Xinhua

Пока никакая из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Полиция проводит зачистку прилегающей пустынной территории.

AMPLIACION Suben a 10 los muertos en ataque armado contra una iglesia al sur de El Cairo #Egipto



Algunos medios locales afirman que el asaltante llevaba un cinturon de explosivos pic.twitter.com/3kciVqfwjO - Noticias CMM (@CMM_noticias) 29 грудня 2017 р.

По сообщениям местных СМИ, в городе произошло еще одно нападение: в магазине поблизости от церкви также убили двух коптов.

Место теракта на карте региона:

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