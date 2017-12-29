"Я весь на нервах!": карикатура DW о том, как Путин ждет выборов
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин ждет решения Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации кандидатом на выборах главы государства в 2018 году. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle в комментарии к рисунку карикатуриста Сергея Ёлкина.
Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. В предыдущих трех гонках (2000, 2004 и 2012 годы) Путин побеждал в первом туре.
"Волнительный, должно быть, для него момент", - иронично предполагает карикатурист.
Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW
23 декабря 2017 года Единая Россия, партия власти в РФ, поддержала решение Путина о самовыдвижении на грядущих президентских выборах.
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