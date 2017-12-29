В Санкт-Петербурге закрывали две станции метро из-за задымления
В Санкт-Петербурге станции метро Невский проспект и Горьковская закрывали из-за задымления. Об этом сообщает Фонтанка.
В пресс-службе метро сообщили, что дым от возгорания в шахте затянуло в тоннель между станциями.
По информации городского управления МЧС, возгорание произошло на глубине около 90 метров под землей - в шахте загорелся строительный мусор. Пожар потушили до прибытия пожарных.
На самих станциях никаких чрезвычайных ситуаций не происходило, пассажиров эвакуировали и включили дополнительную вентиляцию воздуха, так как чувствовался запах гари.
"Опасности для пассажиров нет", - уточнили в пресс-службе метро.
29 декабря утром рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы, в результате чего пострадали люди.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:01
-
18:20
-
14:15
-
17:25
-
17:01
Новости партнеров
- 38572
- 36010
- 33996
- 24557
- 20207