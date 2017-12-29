В Санкт-Петербурге закрывали две станции метро из-за задымления

В метро Санкт-Петербурга заверили, что опасности для пассажиров нет

В Санкт-Петербурге станции метро Невский проспект и Горьковская закрывали из-за задымления. Об этом сообщает Фонтанка.

В пресс-службе метро сообщили, что дым от возгорания в шахте затянуло в тоннель между станциями.

По информации городского управления МЧС, возгорание произошло на глубине около 90 метров под землей - в шахте загорелся строительный мусор. Пожар потушили до прибытия пожарных.

На самих станциях никаких чрезвычайных ситуаций не происходило, пассажиров эвакуировали и включили дополнительную вентиляцию воздуха, так как чувствовался запах гари.

"Опасности для пассажиров нет", - уточнили в пресс-службе метро.

29 декабря утром рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы, в результате чего пострадали люди.

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