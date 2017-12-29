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На улицы городов Британии выедут "пьяные автобусы"

29.12.2017 17:27
В новогоднюю ночь на улицах городов Британии будут работать вытрезвители на колесах
На улицы городов Британии выедут "пьяные автобусы"
Фото: ЕРА

На улицах городов Британии в новогоднюю ночь будут работать грузовики, в которых оборудованы вытрезвители. Впоследствии ими можно будет воспользоваться не только на Новый год. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Национальную службу здоровья (NHS).

Таким образом в ведомстве хотят оградить пациентов служб экстренной помощи от переборщивших с алкоголем.

Руководитель службы Саймон Стивенс сказал, что будет пристально следить за работой мобильных подразделений в новогоднюю ночь, а потом примет окончательное решение об их повсеместном внедрении.

Эти грузовики также называют "пьяными автобусами". В них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые.

В Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле они уже работают круглый год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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