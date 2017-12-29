В Берлине на Новый год откроют специальные зоны для женщин

Такие меры власти приняли после нападений и грабежей, жертвами которых стали женщины на праздновании Нового года в Кельне два года назад

На праздновании Нового года в Берлине впервые появятся зоны безопасности для женщин, где смогут получить помощь те из них, кто станет жертвой нападения или домогательства. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, в зонах безопасности будут находиться сотрудники Красного Креста.

Полиция Берлина также выпустила специальные рекомендации для женщин, призывая их обращаться за помощью, если они почувствуют угрозу своей безопасности, а также брать с собой маленькие сумки без ценных вещей.

Вместе с тем, идея специальных зон безопасности понравилась далеко не всем. Многие видят в них признаки дискриминации.

Такие меры местные власти приняли после большого количества нападений и грабежей, жертвами которых стали женщины на праздновании Нового года в Кельне два года назад.

На улицах городов Британии в новогоднюю ночь будут работать грузовики, в которых оборудованы вытрезвители.

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