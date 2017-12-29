В Берлине на Новый год откроют специальные зоны для женщин
На праздновании Нового года в Берлине впервые появятся зоны безопасности для женщин, где смогут получить помощь те из них, кто станет жертвой нападения или домогательства. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, в зонах безопасности будут находиться сотрудники Красного Креста.
Полиция Берлина также выпустила специальные рекомендации для женщин, призывая их обращаться за помощью, если они почувствуют угрозу своей безопасности, а также брать с собой маленькие сумки без ценных вещей.
Вместе с тем, идея специальных зон безопасности понравилась далеко не всем. Многие видят в них признаки дискриминации.
Такие меры местные власти приняли после большого количества нападений и грабежей, жертвами которых стали женщины на праздновании Нового года в Кельне два года назад.
На улицах городов Британии в новогоднюю ночь будут работать грузовики, в которых оборудованы вытрезвители.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:01
-
18:20
-
14:15
-
17:25
-
17:01
Новости партнеров
- 38572
- 36010
- 33996
- 24557
- 20207