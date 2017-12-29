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50 пластических операций так и не сделали из бразильца куклу Кена

29.12.2017 19:13
Родриго Алвес сделал 50 пластических операций, чтобы стать похожим на бойфренда куклы Барби
50 пластических операций так и не сделали из бразильца куклу Кена
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk

34-летний бразилец Родриго Алвес, который сделал 50 пластических операций, чтобы стать похожим на бойфренда куклы Барби, больше не хочет, чтобы его называли "Реальный Кен", так как считает, что не добился схожести с этим персонажем, пишет Metro.

"Я не похож на куклу Кена, и когда люди называют меня Кеном, меня это раздражает. Я согласен с тем, что Кен и Барби представляют собой совершенство форм мужского и женского тел, но прозвище давит на меня и не отражает, кем я есть на самом деле", - заявил Алвес.

Сейчас он утверждает, что никогда не хотел выглядеть, как игрушка.

В 2018 году Алвес планирует запустить свое собственное телевизионное шоу. А также сделать еще одну операцию: по удалению нескольких ребер, чтобы добиться более узкой талии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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