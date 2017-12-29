Взрыв в ночном клубе в Колумбии: десятки раненых
В городе Каукасия, Колумбия, неизвестный бросил в переполненный ночной клуб взрывное устройство. Более 30 человек получили ранения, сообщает АР.
Согласно сообщению, три женщины получили серьезные травмы, остальные пострадали незначительно.
Всего в клубе Бора-Бора находились около 70 человек. Очевидцы говорят, что злоумышленник подъехал к заведению на мотоцикле.
Полиция арестовала мужчину и женщину, подозреваемых в нападении. Их имена не разглашаются.
Правоохранители считают, что нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками за места сбыта наркотиков.
Ранее сегодня не менее девяти человек были убиты в Хелуане, южном пригороде египетского Каира, в результате нападения двух вооруженных огнестрельным оружием боевиков.
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