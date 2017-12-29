Взрыв в ночном клубе в Колумбии: десятки раненых

Правоохранители считают, что нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками за места сбыта наркотиков

В городе Каукасия, Колумбия, неизвестный бросил в переполненный ночной клуб взрывное устройство. Более 30 человек получили ранения, сообщает АР.

Согласно сообщению, три женщины получили серьезные травмы, остальные пострадали незначительно.

Всего в клубе Бора-Бора находились около 70 человек. Очевидцы говорят, что злоумышленник подъехал к заведению на мотоцикле.

Полиция арестовала мужчину и женщину, подозреваемых в нападении. Их имена не разглашаются.

Правоохранители считают, что нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками за места сбыта наркотиков.

Ранее сегодня не менее девяти человек были убиты в Хелуане, южном пригороде египетского Каира, в результате нападения двух вооруженных огнестрельным оружием боевиков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.