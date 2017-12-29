Крупный пожар в Нью-Йорке: виновником стал трехлетний ребенок
Причиной масштабного пожара в одном из спальных районов Нью-Йорка, в котором погибли 12 человек, стали игры маленького ребенка со спичками. Об этом сообщила пожарная служба Нью-Йорка.
В сообщении сказано, что в районе Бронкс ребенок трех с половиной лет баловался с огнем в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного здания. Малышу вместе с его мамой и еще одним ребенком удалось выбежать на улицу. Из-за того, что они оставили открытой входную дверь, огонь быстро перенесся на верхние этажи.
"У людей было очень мало времени, чтобы среагировать. Спасатели приехали спустя три минуты после получения сигнала. Они вошли в здание и сделали все от них зависящее. Мы спасли нескольких жителей", - заявили в пожарной службе.
Пожар произошел на Проспект-авеню в Бронксе около 03:00 (около 19:00 по местному) по киевскому времени 28 декабря. Огонь быстро распространился по зданию, заблокировав внутри жильцов. По последним данным, в пожаре погибли 12 человек, еще четыре остаются в больнице.
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