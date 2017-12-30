Боевики ИГ заявили об ответственности за взрыв в Санкт-Петербурге
Террористическая организация Исламское государство заявила об ответственности за взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге (Россия). Об этом сообщает издание SITE Intelligence Group, которое занимается мониторингом активности террористов.
"Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в российском городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
В заявлении ИГ отметили, что операция осуществлена отрядом Амнията (так называемая служба безопасности) террористов Исламского государства. В результате нападения, согласно заявлению боевиков, пострадало 13 человек.
Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что взрыв в российском магазине является терактом.
27 декабря в супермаркете на площади Калинина в Санкт-Петербурге (Россия) произошел взрыв самодельного устройства мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.
Читайте также: Хроника взрыва в метро Петербурга: все новости, фото и видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:25
-
вчера
18:01
-
вчера
18:20
-
вчера
14:15
-
вчера
17:25
Новости партнеров
- 39122
- 37156
- 34248
- 15495
- 12147