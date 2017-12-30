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Боевики ИГ заявили об ответственности за взрыв в Санкт-Петербурге

30.12.2017 00:19
Исламисты утверждают, что операция осуществлена отрядом Амнията
Боевики ИГ заявили об ответственности за взрыв в Санкт-Петербурге
Фото: Национальный антитеррористический комитет РФ

Террористическая организация Исламское государство заявила об ответственности за взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге (Россия). Об этом сообщает издание SITE Intelligence Group, которое занимается мониторингом активности террористов.

"Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в российском городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.


В заявлении ИГ отметили, что операция осуществлена отрядом Амнията (так называемая служба безопасности) террористов Исламского государства. В результате нападения, согласно заявлению боевиков, пострадало 13 человек.

Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что взрыв в российском магазине является терактом.

27 декабря в супермаркете на площади Калинина в Санкт-Петербурге (Россия) произошел взрыв самодельного устройства мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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