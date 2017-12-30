В РФ учительница лишалась роботы после демонстрации "драных парт"

Учительница одной из школ в Сочи опубликовала видео в интернете с плачевным состоянием учебного кабинета в классе

Учительницу биологии одной из школ в Сочи (Россия) Елену Носову уволили с должности после ее публикации видеозаписи о плачевном состоянии учебного кабинета. Об этом сообщает портал Юга.ру.



"Причиной увольнения стали нарушения Носовой устава образовательного учреждения. Учитель уволена с 27 декабря", - сообщили в школе.



Также сказано, что решение приняло руководство школы после служебного расследования. При этом подчеркивается, что основанием для ее увольнении стали жалобы родителей школьников, которые поступили 18 и 25 декабря. Сама педагог МОБУ СОШ N4 назвала эти жалобы сфабрикованными.



Ранее Носова сняла видео кабинета, где рассказывает, что дверь не закрывается, учебные парты находятся в "убитом состоянии", а все стулья - "драные" и без спинок.



После публикации видео в управлении по образованию и науке (УОН) администрации Сочи признали, что "разделяют возмущение и негодование общественности".



"Данная ситуация является следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете N401 школы N4. Не снимаем вину с педагогов, работавших в этом кабинете, в том числе с учителя Носовой, которая, как боец за справедливость, продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации. А за кадром мы понимаем: полное отсутствие дисциплины на уроке, образовательный процесс сведен к нулю, а об уважении к учителю, видимо, речь и вовсе не идет", - заявляли чиновники.





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