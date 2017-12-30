Вице-премьер Польши: Мы не согласимся принять 7 тысяч мигрантов

Новое правительство Польши продолжает отстаивать свою позицию по отказу принимать мигрантов из мусульманских стран

Новое правительство Польши продолжит отстаивать свою позицию по отказу принимать беженцев из исламских государств. Вице-премьер и министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин заявил, что РП не примет семь тысяч мигрантов, передает Польское радио.

"Мы не согласимся, чтобы здесь появились любые группы иммигрантов из исламских стран. Но этот вопрос следует отделить от предложения гуманитарных коридоров, открыть которые призывает церковь", - сказал он.



Он убежден, что это решение нужно принимать на широком совещании.



"Я думаю, приближается момент, когда мы должны ответить положительно на призыв наших епископов", - добавил Говин.



Отмечается, что его комментарий последовал после интервью депутата Корнеля Моравецкого, который является отцом нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого, где котором он сказал, что Польша должна выполнить положение декларации предшественников и принять семь тысяч беженцев.



Стоит отметить, что согласие на принятые семи тысяч беженцев задекларировала в 2015 году тогдашний премьер-министр Ева Копач.



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