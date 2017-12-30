Госдеп призвал РФ заставить Асада прекратить "варварские атаки"
Госдепартамент США обратился к РФ с призывом повлиять на режим Башара Асада в Сирии для перекращения "варварских атак" на гражданских. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа.
"Мы повторяем наш призыв к России выполнить свои обязательства по обеспечению того, чтобы режим Асада завершил эти варварские атаки на гражданских лиц в Сирии", - говорится в заявлении.
Госдеп отмечает, что президент России Владимир Путин должен принудить поддерживаемого им Асада обеспечить медицинские эвакуации в осажденном районе и доступ гуманитарной помощи.
"Теперь, как никогда, Россия и международное сообщество должны активно поддерживать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всей территории Сирии и оказывать давление на режим Асада для обеспечения переговоров по выработке политического решения конфликта через Женевский процесс под эгидой ООН", - подчеркивает американская сторона.
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Силы коалиции во главе с США оказывают воздушную поддержку войскам-партнерам на земле, поскольку они вытесняют оставшихся боевиков к востоку от реки Евфрат. Согласно устному соглашению, россияне, которые поддерживают президента Башара Асада, остаются на западе.
Ранее сообщалось, что антитеррористические усилия на Ближнем Востоке со дня инаугурации президента США Дональда Трампа привели к освобождению за этот период вдвое большего числа людей и на 18% больше территорий, чем за 28 месяцев при прошлом хозяине Белого дома Бараке Обаме.
9 ноября 2017 года сирийская армия объявила победу над Исламским государством, заявив, что захват последнего города джихадистов в стране ознаменовал крах их трехлетнего, жесткого правления в регионе. Позже президент РФ Владимир Путин скомандовал начать вывод российской группировки войск из Сирии.
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