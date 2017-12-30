Госдеп призвал РФ заставить Асада прекратить "варварские атаки"

США считают, что Россия должна повлиять на действия сирийского президента, для обеспечения переговоров по выработке политического решения конфликта

Госдепартамент США обратился к РФ с призывом повлиять на режим Башара Асада в Сирии для перекращения "варварских атак" на гражданских. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа.

"Мы повторяем наш призыв к России выполнить свои обязательства по обеспечению того, чтобы режим Асада завершил эти варварские атаки на гражданских лиц в Сирии", - говорится в заявлении.



Госдеп отмечает, что президент России Владимир Путин должен принудить поддерживаемого им Асада обеспечить медицинские эвакуации в осажденном районе и доступ гуманитарной помощи.



"Теперь, как никогда, Россия и международное сообщество должны активно поддерживать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всей территории Сирии и оказывать давление на режим Асада для обеспечения переговоров по выработке политического решения конфликта через Женевский процесс под эгидой ООН", - подчеркивает американская сторона.



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Силы коалиции во главе с США оказывают воздушную поддержку войскам-партнерам на земле, поскольку они вытесняют оставшихся боевиков к востоку от реки Евфрат. Согласно устному соглашению, россияне, которые поддерживают президента Башара Асада, остаются на западе.