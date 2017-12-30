В Канаде водитель автобуса потерял сознание во время рейса

Одна из пассажирок села за руль и смогла безопасно остановить автобус на обочине

В канадском Торонто водитель пассажирского автобуса потерял сознание, находясь за рулем во время рейса. Об этом со ссылкой на пассажиров автобуса сообщает CBC News.

Они рассказали, что во время движения автобуса по шоссе водитель внезапно упал на руль, после чего транспортное средство начало заносить на другую полосу. Когда это заметили пассажири, то началась паника, однако одна из них села за руль и смогла безопасно остановить автобус на обочине.

Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали водителя.

Компания-оператор отправила другого виделя, который завершил рейс. Ведется расследование инцидента.

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