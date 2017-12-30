В Стокгольме впервые запустят беспилотные автобусы
В столице Швеции впервые запустили беспилотные автобусы, сообщает The Local.
Подобный вид транспорта впервые заработал не только в Швеции, но и во всей Скандинавии.
"Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, которые важны для развития общества. Необходимо провести обширные исследования и испытания, чтобы обеспечить устойчивое и безопасное автоматическое дорожное движение", - отметило в официальном заяввлении транспортное агентсво Швеции.
Автобусы будут курсировать между мостом Киста и башней Виктория в северном Стокгольме по маршруту, длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч, используя GPS и датчики движения для гарантии правильности маршрута. Автобус расчитан на 12 пассажиров.
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В беспилотных автобусах нет рулевого колеса, но они могут управляться вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы взять под контроль автобус в случае чрезвычайной ситуации, как того требует действующее законодательство Швеции.
Первые рейсы этих транспортных средств запустят в середине января 2018 года.
29 июля этого года в Таллине в рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров на маршрут "Котел культуры - бульвар Мере" вышли самоуправляющиеся автобусы.
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