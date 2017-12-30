Израиль официально заявил о выходе из ЮНЕСКО
30.12.2017 09:54
Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)
Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает Deutsche Welle.
Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
Ранее о выходе из организации заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Причин такого решения он не назвал, одна поприветствовал аналогичный шаг со стороны США.
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