В посольстве заявили, что Шаин находится в "черном списке" из-за антироссийских санкций США

Россия отказала во въезде американскому сенатору от Демократической партии Джинн Шаин, сообщает издание Politico.

После этого инцидента еще двое сенаторов из США сами отменили запланинрованные поездки в РФ.

"Хотя она (Шаин - ред.) сожалеет о решении Кремля препятствовать диалогу между Сенатом и российским народом, она обещает продолжить свою работу по привлечению российского правительства к ответственности за действия, которые идут вразрез с международными нормами и против русского народа", - сказал пресс-секретарь сенатора Райан Никель.

В Facebook российского посольства в США сообщают, что визы были выданы всем членам американской делегации, кроме Шаин, поскольку она находится "в российском "черном списке", который был создан в ответ на санкции США" против России.

24 декабря специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против Российской Федерации за ее военную агрессию в Украине должны сохраняться.

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