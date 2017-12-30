Россия отказала во въезде американскому сенатору
Россия отказала во въезде американскому сенатору от Демократической партии Джинн Шаин, сообщает издание Politico.
После этого инцидента еще двое сенаторов из США сами отменили запланинрованные поездки в РФ.
"Хотя она (Шаин - ред.) сожалеет о решении Кремля препятствовать диалогу между Сенатом и российским народом, она обещает продолжить свою работу по привлечению российского правительства к ответственности за действия, которые идут вразрез с международными нормами и против русского народа", - сказал пресс-секретарь сенатора Райан Никель.
В Facebook российского посольства в США сообщают, что визы были выданы всем членам американской делегации, кроме Шаин, поскольку она находится "в российском "черном списке", который был создан в ответ на санкции США" против России.
24 декабря специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против Российской Федерации за ее военную агрессию в Украине должны сохраняться.
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