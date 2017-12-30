Путин пообещал сирийскому диктатору Асаду дальнейшую поддержку

Глава РФ назвал войну в Сирии "коренными переменами у лучшему" и пообещал поддерживать режим Асада в дальнейшем

Президент России Владимир Путин пообещал сирийскому диктатору Башару Асаду "и далее оказывать всяческое содействие". Об этом говорится в поздравлении мировых лидеров с Новым годом, опубликованном пресс-службой Кремля.

По мнению Путина, сейчас в Сирии происходят "корреные перемены к лучшему" и пожелал их продолжения в следующем году.

Глава РФ заявил, что "Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности".

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Ранее сегодня Государственный департамент США призвал РФ повлиять на режим Асада в Сирии для перекращения "варварских атак" на гражданских.

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