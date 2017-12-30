Суд отказал Навальному в иске против ЦИК РФ

В суде не увидели оснований для удовлетворения иска оппозиционера

Верховный суд России отклонил иск оппозиционного политика Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии, сообщает Радио Свобода.

Представители ЦИК в суде заявили, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, так как оппозиционер имеет непогашенную судимость.

"Верховный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований", - сообщил судья.

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.

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