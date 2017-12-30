Суд отказал Навальному в иске против ЦИК РФ
30.12.2017 15:46
В суде не увидели оснований для удовлетворения иска оппозиционера
Алексей Навальный (фото - ЕРА)
Верховный суд России отклонил иск оппозиционного политика Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии, сообщает Радио Свобода.
Представители ЦИК в суде заявили, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, так как оппозиционер имеет непогашенную судимость.
"Верховный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований", - сообщил судья.
25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:25
-
вчера
18:01
-
вчера
18:20
-
вчера
14:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 39975
- 38163
- 15495
- 13895
- 12326
Спецпроекты
Новости партнеров