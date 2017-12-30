Самолет Wizz Air сделал вынужденную посадку из-за удара молнии

Самолет Wizz Air, выполнявший рейс Кутаиси-Кавала, совершил вынужденную посадку в Болгарии из-за удара молнии





"Из-за удара молнией по самолету, рейс авиакомпании Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавалы, был перенаправлен в международный аэропорт Софии", - сообщила администрация аэропорта Кутаиси.











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