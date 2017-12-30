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Самолет Wizz Air сделал вынужденную посадку из-за удара молнии

30.12.2017 17:31
Самолет Wizz Air, выполнявший рейс Кутаиси-Кавала, совершил вынужденную посадку в Болгарии из-за удара молнии
Самолет Wizz Air сделал вынужденную посадку из-за удара молнии
Фото: ЕРА
В самолет Wizz Air, выполнявший рейс Кутаиси-Кавала, ударила молния, из-за чего он вынужден был сделать посадку в аэропорту Софии в Болгарии. Об этом сообщает Грузия Online.

"Из-за удара молнией по самолету, рейс авиакомпании Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавалы, был перенаправлен в международный аэропорт Софии", - сообщила администрация аэропорта Кутаиси.

Отмечается, что транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу обеспечит авиакомпания. Проводится инспекция пострадавшего самолета.

28 декабря на Мальте частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание.
 
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ЛIГАБiзнесIнформ
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