ФСБ заявила о задержании исполнителя теракта в Санкт-Петербурге

Задержанный - "организатор и непосредственный исполнитель" теракта в петербуржском магазине, утверждают российские силовики

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании "организатора и непосредственного исполнителя" теракта в магазине в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ФСБ.

"ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина Перекресток в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый передан в Следственный комитет РФ "для проведения дальнейших следственных действий". Других подробностей российские силовики не сообщают.

27 декабря 2017 года в супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек.

29 декабря ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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