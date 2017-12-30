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В Вашингтоне из-за низких температур ввели чрезвычайное положение

30.12.2017 18:56
Мэр американской столицы отметила, что на улице слишком холодно находится. В Вашингтоне сейчас ночью температура падает до -10 градусов по Цельсию
В Вашингтоне из-за низких температур ввели чрезвычайное положение
Фото: ЕРА
В столице США введено чрезвычайное положение из-за понижения температуры до -10 градусов по Цельсию ночью. Об этом в Facebook сообщила Мюриэль Баузер - мэр федерального округа Колумбия, в который входит Вашингтон. 

"Мы ввели в действие наш "Чрезвычайный план по холодной погоде", который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", - сообщила она.

Баузер объяснила, что в Вашингтоне "просто слишком холодно находится на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных - обращаться на горячую линию.

В марте в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было введено ЧП из-за снежной бури.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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