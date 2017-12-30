В Вашингтоне из-за низких температур ввели чрезвычайное положение

Мэр американской столицы отметила, что на улице слишком холодно находится. В Вашингтоне сейчас ночью температура падает до -10 градусов по Цельсию





"Мы ввели в действие наш "Чрезвычайный план по холодной погоде", который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", - сообщила она.





Баузер объяснила, что в Вашингтоне "просто слишком холодно находится на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных - обращаться на горячую линию.





В марте в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было введено ЧП из-за снежной бури.





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