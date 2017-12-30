Со счета WikiLeaks вывели три тысячи биткоинов - СМИ

Журналисты пытаются выяснить, куда ушли биткоины со счета организации, выступающей за полную прозрачность





По его словам, на данный момент в биткоин-кошельке организации лишь 1,5 биткоина или 23 тыс долларов.





Эксперт по вопросам безопасности Джон Бамбенек, который ранее отслеживал использование криптовалют неонацистами, сообщил журналистам, что несколько счетов, связанных с Wikileaks хранят 1500 биткоинов - 25 млн долларов. Есть также еще около дюжины счетов, на которых есть 60 биткоинов.





Журналисты допускают, что WikiLeaks не переложил свои средства на другой свой кошелек, но по какой-то причине отправил 1500 биткоинов кому-то другому либо WikiLeaks, возможно, превратили некоторые из своих биткоин-пожертвований в гораздо более практичную валюту. Основатель организации Джулиан Ассанж ситуацию не комментирует.





"Однако использование биткоинов WikiLeaks - это не просто история успеха криптовалюты. Отсутствие информации о том, как используются эти средства, порождает вопросы, по иронии судьбы, к выступающей за прозрачность группе, в отношении ее собственных финансов", - отмечают журналисты.





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