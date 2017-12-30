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Со счета WikiLeaks вывели три тысячи биткоинов - СМИ

30.12.2017 22:10
Журналисты пытаются выяснить, куда ушли биткоины со счета организации, выступающей за полную прозрачность
Со счета WikiLeaks вывели три тысячи биткоинов - СМИ
Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)
С 2011 года организация WikiLeaks, публикующая секретные документы, принимала пожертвования в биткоинах. Однако в декабре 2013 года лицо, контролирующее биткоин-кошелек организации, переместило 3000 биткоинов, тогда стоивших $800, на другие счета. Об этом сообщил The Daily Beast Джеймс Болл, журналист и бывший сотрудник WikiLeaks.

По его словам, на данный момент в биткоин-кошельке организации лишь 1,5 биткоина или 23 тыс долларов.

Эксперт по вопросам безопасности Джон Бамбенек, который ранее отслеживал использование криптовалют неонацистами, сообщил журналистам, что несколько счетов, связанных с Wikileaks хранят 1500 биткоинов - 25 млн долларов. Есть также еще около дюжины счетов, на которых есть 60 биткоинов.

Журналисты допускают, что WikiLeaks не переложил свои средства на другой свой кошелек, но по какой-то причине отправил 1500 биткоинов кому-то другому либо WikiLeaks, возможно, превратили некоторые из своих биткоин-пожертвований в гораздо более практичную валюту. Основатель организации Джулиан Ассанж ситуацию не комментирует.

"Однако использование биткоинов WikiLeaks - это не просто история успеха криптовалюты. Отсутствие информации о том, как используются эти средства, порождает вопросы, по иронии судьбы, к выступающей за прозрачность группе, в отношении ее собственных финансов", - отмечают журналисты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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