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Трамп: От ИГ освобождены почти 100% территории Сирии и Ирака

31.12.2017 12:18
По словам президента США, коалиция освободила от террористов почти всю территорию Сирии и Ирака
Трамп: От ИГ освобождены почти 100% территории Сирии и Ирака
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободила от боевиков Исламского государства почти 100% территории Сирии и Ирака. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Радио Свобода.

Коалиция состоит из 74 членов, включая НАТО, Лигу арабских государств, ЕС и Интерпол.

28 декабря издание Washington Post сообщило, что антитеррористические усилия на Ближнем Востоке со дня инаугурации Трампа привели к освобождению за этот период вдвое большего числа людей и на 18% больше территорий, чем за 28 месяцев при прошлом хозяине Белого дома Бараке Обаме.

Читайте также: Коалиция в Сирии уничтожила двух ключевых главарей ИГ

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ЛIГАБiзнесIнформ
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