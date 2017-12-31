Трамп: От ИГ освобождены почти 100% территории Сирии и Ирака
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободила от боевиков Исламского государства почти 100% территории Сирии и Ирака. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Радио Свобода.
Коалиция состоит из 74 членов, включая НАТО, Лигу арабских государств, ЕС и Интерпол.
28 декабря издание Washington Post сообщило, что антитеррористические усилия на Ближнем Востоке со дня инаугурации Трампа привели к освобождению за этот период вдвое большего числа людей и на 18% больше территорий, чем за 28 месяцев при прошлом хозяине Белого дома Бараке Обаме.
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