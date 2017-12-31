В Стамбуле задержали 20 подозреваемых в подготовке теракте

Антитеррористические рейды были проведены одновременно по четырем адрес в трех районах города

В Стамбуле задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в связях с террористами Исламского государства. Об этом сообщили в местной полиции, передает Hurriyet Daily News.

15 из задержанных - иностранцы.

Антитеррористические рейды были проведены одновременно по четырем адрес в трех районах Стамбула.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.